مصرع شاب سورى الجنسية وإصابة آخر مصرى فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى شاب فى العقد الثالث من العمر سورى الجنسية مصرعه وأصيب سائق مصرى جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى اتجاه الإسكندرية الكيلو 85 / دائرة قسم النوبارية.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ص ب 6125 ملاكى قيادة "مصطفى كامل شريف عامر" محام، السيارة رقم 1000498 نقل بحيرة قيادة "حامد محمود عبد الرحيم حامد" سائق.

وأثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القياده بيد قائدها مما أدى لاصطدامها بالسيارة الثانية من الخلف.

وأسفر الحادث عن وفاة "محمد حسين درويش "سورى الجنسيه "من مستقلى السيارة الثانية"، وإصابة قائدها بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام والمصاب لذات المستشفى للعلاج. وتحرر المحضر 3372/2015 جنح القسم.