ضبط 266 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين ، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط "صاحب مخزن سجائر أمام مجمع مواقف دمنهور لقيامه بتجميع وتخزين كميات من كراتين السجائر المستوردة والمهربة من الجمارك ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى عدد (266000) علبة سجائر مختلفة الأنواع والماركات لإعادة توزيعها وبيعها لمحلات الجملة والتجزئة بمدينة دمنهور مستخدماً فى ذلك السيارتين أرقام ر ب ج 8941 ،6941 ر ب ج، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر رقم 12606 /2015 جنح قسم دمنهور.