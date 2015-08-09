وجه الشاعر الإماراتي خلفان بن نعمان الكعبي، أحد أقارب الشهيد عبدالعزيز الكعبي، أحر التعازي والمواساة من قبيلة بني كعب في مدينة العين لكافة أسر وذوي شهداء الإمارات. وأكد أن تلبية نداء الوطن واجب مقدس وشرف لأبنائه الذين لم ولن يترددوا في بذل الغالي والنفيس من أجل رفعته وتقدمه وحماية أمنه وسلامته.

مشيراً إلى أن من قدموا حياتهم فداء للواجب والوطن ليس بغريب أبداً على أبناء الإمارات الذين عرفوا بالتضحيات، كما أهدى الشاعر الكعبي «البيان» أبياتاً نسج حروفها بعزة شهداء الوطن.. يقول فيها:

يا وطن لباك شعبك يا وطن

يا شموخ المجد يا العز التليد

تفتديك أرواحنا يوم المحن

كلنا قائد الإمارات المجيد

والذي قدم حياته لليمن

عند خلاق السماء يكتب شهيد

يد فيها سلاح والأخرى كفن

والقلوب إيمانها أكبر رصيد