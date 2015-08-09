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المتحدث العسكري ينعي شهداء الإمارات ضمن قوات التحالف العربي باليمن

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المتحدث العسكري ينعي شهداء الإمارات ضمن قوات التحالف العربي باليمن المتحدث العسكري ينعي شهداء الإمارات ضمن قوات التحالف العربي باليمن

المتحدث العسكري، العميد محمد سمير

نعي المتحدث العسكري العميد محمد سمير، شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة الذين استشهدوا، أمس، أثناء أدائهم لواجبهم الوطني ضمن صفوف قوات التحالف العربي لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

وقال المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “تنعي القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى شهداء الواجب من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الشهيد العريف أول جمعة جوهر جمعة الحمادي، الشهيد العريف أول فاهم سعيد أحمد الحبسي، الشهيد العريف أول خالد محمد عبدالله الشحي، الذين استشهدوا يوم 8 – 8 – 2015 أثناء أدائهم لواجبهم الوطني ضمن صفوف قوات التحالف العربي لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق”.

وأضاف المتحدث العسكري، “وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء الأبرار داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان”.

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