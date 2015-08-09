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قوات الأمن تفجر 7 عبوات ناسفة زرعها إرهابيون جنوب الشيخ زويد

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قوات الأمن تفجر 7 عبوات ناسفة زرعها إرهابيون جنوب الشيخ زويد قوات الأمن تفجر 7 عبوات ناسفة زرعها إرهابيون جنوب الشيخ زويد
تمكنت قوات الأمن من تفجير 7 عبوات ناسفة جنوب الشيخ زويد، خلال الحملة الأمنية التى قامت بها دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية.

وقالت المصادر الأمنية إن عناصر تكفيرية قامت بزرع العبوات الناسفة فى طريق الشيخ زويد- الجورة جنوب الشيخ زويد، لاستهداف القوات خلال الحملات الأمنية وعمليات المداهمات للبؤر الإرهابية، إلا أن القوات تمكنت من كشفها خلال عمليات التمشيط، حيث تم تفجيرها عن بعد، ودون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
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