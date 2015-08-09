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الليلة الثالثة من مهرجانات الأرز الدولية: كوميديا ممزوجة بروح شبابية

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الليلة الثالثة من مهرجانات الأرز الدولية: كوميديا ممزوجة بروح شبابية الليلة الثالثة من مهرجانات الأرز الدولية: كوميديا ممزوجة بروح شبابية

السبت 08-08-2015 20:33

استضافت مهرجانات الأرز الدولية في ليلتها الثالثة بحضور رئيس حزب القوات سمير جعجع والنائب ستريدا في السابع من آب 2015 فرقة "ما في متلو show" التي ضمّت نجوم الكوميديا: عادل كرم، رولا شامية، عباس شاهين ونعيم حلاوي.
وبالرغم من الظروف والأزمات التي يعيشها لبنان، نقلت الفرقة الحاضرين في أجواء من الضحك والفرح. فتعددت السكيتشات من النقد السياسي الى النكتة الذكية وصولاً الى المواقف الطريفة. وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير ومميز مع الشخصيات المحببة على قلبه من: Mr. لغات، الفنان فوزي و خواصر، موريس... وغيرها.
كما ميّز هذه الليلة الساهرة مشاركة فرقة "الراب" الطرابلسية: "من الآخر" والتي تضم: إيهاب النحيلي، عيسى نعمان وجاد ترو. وقدمت الفرقة باقة من أجمل أغانيها تنوعت بين الأنواع الموسيقية التالية: Hiphop / Rap / Electro Dance Music / Oriental / Dubstep. وألهبت فرقة الشباب الحضور الذي رقص معها وشاركها بالغناء.

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