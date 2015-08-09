الصليب الأحمر:حصيلة قتلى اليمن منذ مارس الماضى 3800 شخص

كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عدد القتلى بسبب النزاع الدائر فى اليمن يقدر بحوالى 3 ألاف و800 شخص منذ مارس الماضى.

وأضافت اللجنة الدولية فى بيان، أوردته قناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم "الأحد"، أن عدد الجرحى يقـدر بـ19 ألف شخص، كما قدرت اللجنة عدد النازحين من منازلهم بمليون وثلاثمائة ألف شخص.

وكان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولى بيتر مورر قد وصل أمس السبت إلى صنعاء فى زيارة تستغرق 3 أيام يلتقى خلالها مع عدد من المسئولين اليمنيين.

على الصعيد ذاته أعلنت مصادر المقاومة الشعبية فى محافظة تعز أن 23 من ميليشات الحوثيين وصالح قتلوا فى المعارك العنيفة التى وقعت فى عدد من الجبهات بمحافظة تعز غرب اليمن.

وقالت المصادر فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن المعارك وقعت فى جبهات جبل صبر والضباب جنوب غرب المدينة وشارع الأربعين وسط المدينة وقد أسفرت أيضا عن إصابة 38 مسلحا من الميليشيات.

وأوضحت المصادر أن أثنين من المقاومة قتلوا فى معارك التى شهدتها الجبهات طوال أمس فيما أصيب 19 أخرون.

ومن ناحية أخرى أكد الشيخ حمود المخلافى رئيس المجلس التنسيقى للمقاومة الشعبية بتعز أن المقاومة لن تتراجع عن معركتها لتحرير تعز من المليشيات. . وقال فى تصريح للمكتب الإعلامى للمقاومة إن المليشيات يقصفون المدينة بشكل هستيرى.

وأضاف أن الرئيس عبدربه منصور هادى أكد أن عملية السهم الذهبى ستضم محافظة تعز من جهتى باب المندب والراهدة كما أن وزير الداخلية صرح بأنه خلال اليومين القادمين ستكون تعز محررة مثلما تحررت عدن.

وتفقد رئيس تنسيقى المقاومة جاهزية المقاتلين فى جبهات المدينة، كما قام بنفسه بالتأكد من جاهزية بعض الآليات والأسلحة والدبابات استعدادا لمعركة الحسم والتحرير لما تبقى من مناطق سيطرة للمليشيات فى تعز.

وأشاد المخلافى بالأدوار البطولية لرجال المقاومة فى مؤكدا لهم أن تعز تستعد للنصر وطرد المليشيات من هذه المدينة المسالمة واستعادة الدولة التى اختطفوها.. ورفض أى مبادرات من شخصيات من تعز فى خارج الوطن لحل الوضع. .مشيرا إلى أنه يمكن مناقشة ذلك حينما يرجعون للوطن.

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