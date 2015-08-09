رئيس حزب مستقبل وطن: لن أترشح لـ"البرلمان" للتفرغ لإدارة الانتخابات

استبعد محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، فكرة ترشحه للانتخابات البرلمانية، وذلك بهدف التفرغ لإدارة المشهد والصراع الانتخابى.

وقال محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع"، إن موضوع عدم خوض الانتخابات لا علاقة له بصغر سنه، مضيفًا "لن أترشح فى الانتخابات حتى لو سمح سنى".

وأشار رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن ترشح رئيس أى حزب بشخصه فى انتخابات مجلس الشعب سيجعله لا يهتم بباقى الأعضاء، وهنا ستكون تجربة سياسية فاشلة".

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