اليوم.. استكمال إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين فى قضية مذبحة استاد بورسعيد

تستكمل محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة 7 متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم، بعد أن ضبطوا عقب إصدار أحكام غيابية فى حقهم، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد".

وتضم قائمة المتهمين، كل من حسن الفقى، ورامى حسن مصطفى المالكى، ومحمد هانى، ومحمد صبحى، ومحمد السعيد مبارك، وأحمد محمد على رجب، وعادل حسنى حاحة، ومحمود على عبد الرحمن صالح.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، وأن المتهمين قاموا بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.