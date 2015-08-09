"المؤتمر": النور "شغال نار" بالمحافظات وتوحد الأحزاب المدنية ضرورة

أكد الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، أنه يقوم بجولة انتخابية فى عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أن ما استرعى انتباهه خلال الجولة أداء حزب النور قائلا: "حزب النور شغال نار بالمحافظات وعلى الأحزاب المدنية التوحد لأن الأمر أصبح ضرورة ملحة".

وأوضح صميدة لـ"اليوم السابع" أن الحزب مازال يجرى مشاوراته مع قائمة فى حب مصر، ويرسل مقترحاته وآراءه حول الآليات والأسماء، مؤكدًا أن القائمين على عمل قائمة فى حب مصر صاروا أكثر إنصاتًا واستماعا لمقترحات الأحزاب.

وأشار رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الوضع السياسى الراهن يستدعى وجود شخصية سياسية حقيقية تقوم بهندسة المشهد الانتخابى المضطرب، مشددًا على ضرورة أن تكون الشخصية ليس لها أهداف أو مطامع سياسية.

- حزب المؤتمر: نراجع كشوفات أسماء المرشحين للانتخابات