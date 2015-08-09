محافظ البحيرة: وضع خطة لإزالة كل التعديات والأقفاص السمكية بنهر النيل

قال الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، إنه تم وضع خطة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة كفر الشيخ وشرطة المسطحات المائية لإزالة جميع الأقفاص السمكية والتعديات الواقعة على نهر النيل فرع رشيد.

وأضاف محمد سلطان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إزالة كافة التعديات والأقفاص السمكية بنهر النيل بالمنطقة الواقعة بنطاق المحافظة ابتداء من مدينة شبراخيت مرورا بمدن إيتاى البارود وشبراخيت والرحمانية والمحمودية نهاية بمدينة رشيد، بالتنسيق مع قطاع تطوير وحماية نهر النيل والوحدات المحلية.

ويذكر أن محافظة البحيرة قامت بحملة الأسبوع الماضى باستخدام 12 صندلا و12 كراكة و3 حفارات و4 لوادر، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 179 قرار إزالة لـ 442 قفصا سمكيا تم قطع الشباك الخاصة بها للسماح بخروج الأسماك، حتى لا تلوث النيل، وكذا إزالة 4 "تندات" وردم بالنيل وتعدى من 4 مصانع للطوب الطفلى و5 منازل تتراوح مساحة كل منها من 200 إلى 300 متر ومكونة من طابقين وثلاثة طوابق بالطوب الأحمر والمونة والخرسانة والأعمدة المسلحة.



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