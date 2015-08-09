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وزيرة السكان تزور سوهاج اليوم وتشاهد عرضا مسرحيا بعنوان "حقك علينا"

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وزيرة السكان تزور سوهاج اليوم وتشاهد عرضا مسرحيا بعنوان "حقك علينا" وزيرة السكان تزور سوهاج اليوم وتشاهد عرضا مسرحيا بعنوان "حقك علينا"
تستقبل محافظة سوهاج، اليوم الأحد، فى التاسعة صباحا الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان فى جولة تستمر حتى تمام الثامنة من مساء نفس اليوم، حيث من المقرر أن تشارك الوزيرة فى دورة تدريبية عن المشغولات اليدوية فى إطار مبادرة " الأمهات".

كما تقوم الوزيرة والوفد المرافق لها بتفقد مدرسة الذكر الحكيم بقرية نيدة ثم المشاركة فى ورشة عمل مع ممثلى الوزارات حول تطبيق سياسية الحماية والدمج، ثم تشاهد عرض مسرحى بقصر ثقافة سوهاج بعنوان "حقك علينا"، وبعدها تقوم الوزيرة بعقد لقاء مع الأطفال المشاركين فى الإستحراتيجية القومية للطفولة والأمومة وتنهى الوزيرة جولتها بمحافظة سوهاج بحضور إجتماع المجلس الإقليمى للسكان بديوان عام محافظة سوهاج.

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مصر 365

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