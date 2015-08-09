قيادى بحماس: أزمة الأونروا سياسية ولا تقل خطورة عن قضية حصار غزة

قال عضو المكتب السياسى لحركة حماس خليل الحية إن الحركة تنظر إلى إجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الأخيرة بخطورة بالغة، معتبرا أن تخوفات هذه المسألة لا تقل أهمية عن حصار غزة.

وأضاف الحية، فى حوار تلفزيونى مع قناة القدس الفضائية مساء السبت، أن مشكلة الأونروا سياسية وليست مالية وتهدف من خلال تقليص خدماتها إلى المس بقضية اللاجئين الفلسطينيين، مبديا عدم اقتناعه بأن عجزاً مالياً بقيمة 100 مليون دولار فقط يستلزمه هذا الحجم من التقليصات.

وأوضح أن حركة حماس أعدت مع الفصائل الوطنية خطة متكاملة للوقوف فى وجه إجراءات الأونروا لو تم تنفيذها، داعياً منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إلى إعلاء صوتها فى هذه القضية.

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