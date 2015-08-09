ناشطة سعودية تنشر صورة لمصريين يتبرعون بالدم لضحايا أبها.. وتعلق:قلب واحد

نشرت الناشطة السعودية مهى الفهد على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لعدد من المصريين المقيمين بالسعودية أثناء تبرعهم بالدم للمصابين فى حادث تفجير مسجد بمدينة أبها بالسعودية.

وقالت الناشطة عبر صفحتها على "فيس بوك": "الأشقاء المصريون فى السعودية قطعوا فرحتهم بقناة السويس وسارعوا للتبرع بالدم" وتابعت: "شعب وقلب ودم واحد".

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت مقتل 13 شخصا بينهم عشرة من رجال الأمن وإصابة تسعة آخرين فى تفجير انتحارى استهدف مسجدا لقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير جنوبى المملكة، وأعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عن الهجوم.



>