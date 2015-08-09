قدام التكييف.. حرك مفاصلك واعمل كمادات عشان تتجنب ألم المفاصل

يعانى البعض من آلام بالمفاصل والعمود الفقرى بفصل الشتاء إلا إنه أصبح من الملاحظ زيادة الشكوى من وجود نفس الألم بفصل الصيف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

حول ذلك يقول الدكتور عمرو فؤاد مدرس جراحات العظام بطب الأزهر، إن البعض يشكو من وجود آلام فقرات العمود الفقرى ومفاصل الركبتين خاصة مع ارتفاع درجات حرارة الطقس بفصل الصيف نتيجة ما يلى:

التغير المفاجئ لدرجات الحرارة

>يتعرض البعض لأشعة الشمس المباشرة خلال الصيف لفترات طويلة ثم يلى ذلك التعرض المفاجئ لدرجات حرارة منخفضة من خلال الجلوس أمام أجهزة المكيفات الباردة مما يتسبب فى حدوث ألم بالمفاصل والعظام وعدم القدرة على الحركة.

لذلك ينصح د. عمرو، قائلا: "يجب على المرضى الذين يعانون من مشاكل بالعظام ضرورة تجنب الجلوس لفترات طويلة أمام اجهزة التكييف بصورة مباشرة لتجنب حدوث ألم بالعظام والمفاصل، ويمكنهم أيضا عمل كمادات دافئة على منطقة الألم في الجسم سواء مفاصل أو غيرها، وكذلك تحريك المفصل بهدف مرونته".