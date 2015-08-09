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5 نصائح لتجنب تضخم البواسير وإزعاجها

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5 نصائح لتجنب تضخم البواسير وإزعاجها 5 نصائح لتجنب تضخم البواسير وإزعاجها
التهاب البواسير بين الحين والآخر أحد أكثر الأعراض التى تزعج مرضى البواسير، ولذا ينصح الأطباء بتعديل مريض البواسير لأسلوب حياته كى يتجنب التهابها بين الحين والآخر.
>ينصح الدكتور أمير سمير أخصائى الجراحة بضرورة التخلص من العادات الغير صحية التى يمكن أن تؤثر على حالة البواسير، وخاصة لمن يعانى منها منذ سنوات، وهى حالة مرضية مزعجة من الصعب التأقلم معها، لا إذا تمسك مريض البواسير بالأسلوب الصحى فى حياته اليومية:

- اهتم بالحركة وممارسة الرياضة دون إجهاد مفرط أو كسل مفرط
>- اهتم بإنقاص وزنك وتخلص من البدانة
>- اهتم بشرب كميات كبيرة من المياه وكميات جيدة من المشروبات الدافئة على الدوام
>- ابتعد عن الشاى والكافيين والقهوة والمياه الغازية
>- اهتم بتناول الطعام المسلوق وتخلص من الطعام الملئ بالإضافات والتوابل والتسبيك الذى لا داع له
>- اهتم بعدم تعريض البواسير للمياه الباردة بشدة أو الساخنة بشدة

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مصر 365