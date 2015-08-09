قائد شرطة دبى يشيد بقرار محمد بن راشد بإنشاء متحف "المستقبل" لدعم الإبداع

أشادت القيادة العامة لشرطة دبى بقرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بإنشاء متحف المستقبل الذى يهدف إلى دعم توجهات دولة الإمارات لتعزيز مسيرة الابتكار وتطوير بيئة تحفز على الابتكار، تتلاءم مع متطلبات الجيل الجديد فى بناء مدن المستقبل الذكية.

وهنأ اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبى عضو مجلس أمناء مؤسسة دبى لمتحف المستقبل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، رئيس المجلس التنفيذى، على رئاسته مجلس أمناء مؤسسة دبى لمتحف المستقبل، مؤكدا توجيهه الدائم لتوفير بيئة العمل المحفزة على الإبداع والابتكار، مثمنا مسيرته الحافلة بالعطاء والنجاح، والتى ينتهج فيها نهج والده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

وأضاف المزينة فى بيان له، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أكد أن "الابتكار ليس ترفاً فكرياً بل سر تجدد الدول والشعوب، وهو الذى يحدد مكانتنا بين الأمم والقيمة التى نضيفها للعالم من حولنا، والابتكار اليوم ليس خياراً بل ضرورة، وليس ثقافة عامة بل أسلوب عمل، والحكومات والشركات التى لا تجدد ولا تبتكر تفقد تنافسيتها وتحكم على نفسها بالتراجع".

وأشاد اللواء المزينة بأهداف المؤسسة التى ترسخ مكانة الدولة فى تبنى الأفكار والمبادرات والاختراعات المبتكرة والمساهمة فى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتفكير المستقبلى وإنشاء منصة حاضنة للأفكار والابتكار تدعم تطوير بيئة محفزة للابتكار وتشكل مصدر إلهام للمبتكرين ووجهة للمخترعين والرواد من أنحاء العالم كافة إضافة إلى تحقيق متطلبات الجيل الجديد من الخدمات فى مدن المستقبل الذكية وتطوير حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التى تواجه مدن المستقبل وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الابتكار لمواكبة متطلبات المستقبل والإسهام فى تحفيز الاختراعات والابتكارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.