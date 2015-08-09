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لمرضى جفاف العين.. تعرف على شروط إجراء "الليزر" لتصحيح الإبصار

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لمرضى جفاف العين.. تعرف على شروط إجراء "الليزر" لتصحيح الإبصار لمرضى جفاف العين.. تعرف على شروط إجراء "الليزر" لتصحيح الإبصار
كثير من المرضى يعانون الإصابة بضعف الأبصار وعدم القدرة على الرؤية بوضوح مما يجعلهم يلجئون إلى إجراء عملية تصحيح إبصار للاستغناء عن النظارة الطبية، إلا أن هناك بعض الحالات التى يجب مراعاتها عند إجراء التصحيح، خاصة مرضى جفاف العين.

حول ذلك يقول الدكتور أسامة النحراوى أستاذ جراحة العيون بطب قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات الفيمتو لليزر، إنه يجب على الذين يرغبون فى إجراء تصحيح أبصار وهم يعانون من جفاف سطح العين فى الوقت ذاته، الانتباه لهذه الحالة المرضية عند استخدام الإصلاح السطحى للعين.

ويستكمل د. النحرواى، قائلا: "يفضل استخدام الإصلاح السطحى للأبصار للأشخاص الذين يعانون من الإصابة بدرجة بسيطة من جفاف العين، وأثناء الإصلاح السطحى يتم تبخير طبقات بسيطة من سطح القرنية بالليزر دون قطع أعصاب القرنية الذى يساهم فى حدوث جفاف بالعين لمدة ست شهور بشكل مؤقت".

وأضاف د. النحراوى، قائلا: "يجب على الذين يعانون من ضعف بالأبصار ضرورة تجنب العوامل التى تساهم فى حدوث جفاف بالعين".

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