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محمد شبانة:مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية رائدة

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محمد شبانة:مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية رائدة محمد شبانة:مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية رائدة
أكد محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن اليوم السابع تقوم بتجربة رائدة لرعاية ودعم الصحافة الإقليمية.

وأضاف شبانه لـ"اليوم السابع"، أن اليوم السابع سحبت البساط من المؤسسات الصحفية القومية لأنه من المفترض أن ذلك أحد أدوار المؤسسات القومية و هو تحسين آداء تلك الصحف مهنيا وماديا من خلال مساعدات فى الطباعة و التوزيع والتدريب على جلب الإعلانات.

وأشار شبانة، إلى أن تلك المبادرة التى تقوم بها اليوم السابع تحسب لها ، متمنيا ألا تقوم بالمبادرة بمفردها و أن تتعاون مع نقابة الصحفيين و المؤسسات الصحفية القومية و المستقلة ، متابعا "نحن بدورنا فى النقابة لن نمانع فى تقديم كل المساعدات لنجاح تلك المبادرة".


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