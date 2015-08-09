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مهاب مميش: قناة السويس الجديدة تستطيع استيعاب الأجيال المقبلة من السفن

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مهاب مميش: قناة السويس الجديدة تستطيع استيعاب الأجيال المقبلة من السفن مهاب مميش: قناة السويس الجديدة تستطيع استيعاب الأجيال المقبلة من السفن
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن افتتاح قناة السويس الجديدة توفيق من عند الله عز وجل، لافتا إلى أنه تم استخدام القناة منذ تدشين حفل افتتاحها أول أمس الخميس.

وأكد "مميش" عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامى وائل الأبراشى على فضائية "دريم2"، أن القناة الجديدة صالحة لإبحار كل أنواع السفن العملاقة، وأيضا تستطيع استيعاب الأجيال المقبلة من السفن، منوها أن إلى مشروع التنمية فى منطقة القناة بدأت بالفعل أمس الجمعة، مضيفاً "وأنا منزلتش إجازة ولا ثانية لأن مفيش وقت وكملت الشغل فى مشروع تنمية قناة السويس".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما أعطاهم مهمة حفر القناة الجديدة قال لهم إن هذا تكليف من الشعب المصرى ويجب تنفيذه، مشيرا إلى أنه عند افتتاح قناة السويس الخميس قال له الرئيس السيسى "ربنا يباركلكم وانتو رفعتوا راس ".


>- موجز المحافظات.. مميش: بشائر الخير بدأت بعد افتتاح القناة بعبور 63 سفينة

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