إصابة 7 مواطنين بينهم 3 حالات حرجة بانفجار طراد صيد في رأس الخيمة

أصيب مساء أول من أمس 7 مواطنين ثلاثة منهم إصاباتهم خطرة نتيجة انفجار خزان وقود طراد الصيد الذي كانوا يستقلونه خلال رحلتهم الترفيهية بغرض الصيد داخل مياه الدولة بعمق أربعة كيلومترات، ليتم نقلهم لمستشفى صقر في رأس الخيمة لتلقي العلاج.

من جانبها تولت الجهات المختصة ملف الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويعد انفجاز خزان وقود الطراد هو الثاني من نوعه بعد انفجار خزان طراد آخر في شهر أبريل الماضي أسفرت عنه وفاة آسيوي وإصابة شخصين آخرين.

وأوضح خليفة محمد صالح الشحي شقيق المصاب حميد «18 عاماً» أن شقيقه مصاب بكسور في منطقتي العمود الفقري والحوض وكدمات وحروق متفرقة بالجسم.

وأشار إلى أن الأصدقاء الأربعة قاموا بانتشال المصابين الثلاثة الآخرين ورفعهم لأعلى الطراد قبل محاولات الاستغاثة لنجدتهم، ليبادر صديقان بالبقاء مع المصابين واثنان آخران بالسباحة لمسافة 3 كيلومترات ونصف الكيلو إلى البر لطلب النجدة وبالفعل نجحوا بالوصول لشاطئ منطقة خصب التابعة لسلطنة عُمان الشقيقة وطلبوا مساعدتهم ليبادر الأشخاص الموجودون بالاتصال على أحد أقارب المصابين في منطقة شعم برأس الخيمة .

وأضاف تم على الفور التواصل مع خفر السواحل والجهات المختصة ليتمكن قارب الإنقاذ من الوصول للمصابين في المياه وسحب الطراد للشاطئ قبل أن تصل سيارة الإسعاف الوطني التي قامت بفحص المصابين وتقديم الإسعافات الأولية ونقلهم لاحقاً لمستشفى صقر برأس الخيمة.

وأوضح الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى صقر في رأس الخيمة أن قسم الطوارئ استقبل مساء أمس الأول ثلاثة مواطنين مصابين بكسور وكدمات وحروق متفرقة بمناطق في الجسم وعلى الفور تم إجراء الفحوصات وتقديم الإسعافات اللازمة، لافتاً إلى أن المصاب الأول «ع. م» 28 عاماً أصيب بكسر في الرجل اليسرى وتم تحويله لمستشفى آخر بناءً على طلب أسرته.

وأضاف أن المصاب الثاني حميد محمد الشحي 18 عاماً، وتعد حالته حرجة حيث أصيب بكسور في منطقة الحوض والعمود الفقري وحروق متفرقة نتيجة لشدة انفجار خزان الوقود في الطراد، حيث كان يجلس المصاب بالقرب منه.

أما المصاب الثالث راشد سالم محمد 18 عاماً فقد أصيب بكسر في الفخذ وكدمات وحروق متفرقة وعلى الفور تم إدخاله قسم العظام، وسيتم خلال الساعات المقبلة إجراء عملية جراحية لمعالجة الكسور.