مساعد وزير الخارجية الأسبق: مؤتمر موسكو المقبل سيشهد حلاً للأزمة السورية

قال السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من صياغة المبادرة النهائية بشأن سوريا، مشيرا إلى أن اجتماع موسكو المقبل سيقوم ببلورة جميع الأفكار والأطروحات السياسية للخروج بصيغة توافقية لحل الأزمة السورية.

وأضاف حسن فى حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج "حوار القاهرة"، المذاع على شاشة "سكاى نيوز عربية" أن اللقاء المقبل يومى 12 ،13 بموسكو سيشهد حلا للأزمة السورية بشكل كبير، لافتا إلى أنه سيكون هناك صياغة جديدة بها شىء من المرونة لحل الأزمة داخل دمشق بشكل نهائى.

وأكد عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن القاهرة كانت سباقة حينما دعت لعقد اجتماع للمعارضة السورية بالقاهرة لتوحيد مواقفها، لأن مصر تدرك وبشدة مدى عمق القضية السورية، مضيفاً إن مصر تعمل على سلامة الأراضى والشعب السورى ووحدة سوريا، ووقف إطلاق النيران فى أقرب فرصة ممكنة.

>