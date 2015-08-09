سلة - مصر تتوج ببطولة إفريقيا للناشئين وتتأهل للمونديال

فاز منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 17 عاما ببطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بعد إسقاط مالي منظم المسابقة 64-63.

ونجح الفراعنة الصغار في التقدم في الربع الأول 12-6 وهو ما حفظ لمصر الفوز بفارق نقطة بالبطولة.

وتقدم منتخب مالي في الربع الثاني 13-11 وتعالدت مصر في الثالث 15-15 ثم انتهى الربع الرابع بتقدم مالي 29-26 ليفوز الفراعنة بفارق نقطة تحت قيادة المدرب الصربي برانيسلاف جيمك ويعاونه عمرو السبخي وإيهاب الألفي.

وحصل بيبو على لقب أفضل صانع ألعاب في البطولة بخلاف أنه سجل 16 نقطة لمصر. كما نال عصام تامر لقب أفضل "بيفود" في البطولة.

وبذلك تتأهل مصر لكأس العالم المقام في إسبانيا العام المقبل 2016.

وقال مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد لـFilGoal.com عن الفوز: "ما تحقق إنجاز بالفوز على الفرق الإفريقية بجانب التحكيم الإفريقي المعروف".

وأضاف "سنخاطب وزارة الرياضة لصرف مكافآت تليق بحجم الإنجاز والإعجاز الذي حدث.. لأن لائحة الاتحاد قديمة وسنحاول مضاعفتها".