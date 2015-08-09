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ساعة سباحة فى الأسبوع تجنبك اكتئاب الرجيم

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ساعة سباحة فى الأسبوع تجنبك اكتئاب الرجيم ساعة سباحة فى الأسبوع تجنبك اكتئاب الرجيم
يجهل كثير من الأشخاص أهمية ممارسة السباحة، نظرا لأنها أحد أهم الرياضات التى لها فؤائد هائلة على الصحة بشكل عام وعلى الجسم وتناسق قوامه بصفة خاصة.
>رياضة السباحة وتقوية العضلات الجسم
>حول ذلك تقول الدكتور نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن رياضة السباحة من أكثر الرياضات المفيدة لصحة الأشخاص، نظرا لأنها تساهم فى تقوية جميع عضلات الجسم خاصة عضلة الأرداف والظهر والبطن.
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فوائد السباحة لتناسق قوام الجسم


>وتستكمل د. نهى، قائلة "تساهم ممارسة رياضة السباحة فى تقليل ترهل الجسم وتقوية عضلاته، مما يؤدى ظهور شكل الجسم بشكل متناسق القوام، كما تساعد على زيادة عملية حرق المتراكمة فى الجسم، لذلك ننصح بها الأشخاص الذين يرغبون فى إنقاص وزنهم".

السباحة تقلل اكتئاب المصاحب للرجيم


>وتتابع د. نهى قائلة: "ممارسة رياضة بشكل عام وخاصة السباحة تزيد من كفاءة جهاز المناعة بالجسم، نظرا لأنها تساهم فى تحسين الحالة المزاجية والقدرة على الاسترخاء وزيادة الثقة بالنفس مما يجعل ممارستها يقلل من احتمالية حدوث الاكتئاب المصاحب لفترة الرجيم".

وأضافت د. نهى، قائلا "يجب على الأشخاص الذين يرغبون فى إتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن ممارسة ساعة واحدة فقط من السباحة أسبوعيًا، وهى تكفى للاستفادة من فوائدها".

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