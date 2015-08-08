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الأرصاد: انخفاض الحرارة بدءًا من الثلاثاء ورياح مثيرة للرمال غدًا في الصعيد وسيناء

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الأرصاد: انخفاض الحرارة بدءًا من الثلاثاء ورياح مثيرة للرمال غدًا في الصعيد وسيناء الأرصاد: انخفاض الحرارة بدءًا من الثلاثاء ورياح مثيرة للرمال غدًا في الصعيد وسيناء

الأرصاد الجوية

قال المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية وحيد سعودي، إنه من المتوقع حدوث انخفاض في درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات، يصاحبه انخفاض في نسبة الرطوبة.

وذكر موقع «أخبار » أن “سعودي” قال في مداخلة هاتفية لنشرة التاسعة، إن ارتفاع درجات الحرارة هذه الفترة لا يعود لمرور البلاد بموجة حارة، إنما هو أمر طبيعي في هذا الوقت من العام، مشيرًا إلى أن التحسن في حالة الجو، يبدأ في النصف الثاني من شهر أغسطس.

وحذر، من تعرض محافظات الصعيد وجنوب سيناء الى رياح مثيرة للرمال غدًا وبعد غد، كما تتعرض المناطق الساحلية والقريبة من الزراعات الى الشبورة المائية في الصباح الباكر.

ونصح سعودي المواطنين بتجنب التعرض لاشعة الشمس المباشرة ، وارتداء الملابس القطنية، مع الأكثار من شرب السوائل. وبالنسبة للمصطافين ينصح بالخروج للشواطئ في الصباح الباكر حتى 11 صباحًا وقبل غروب الشمس.

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة على كافة الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة غدًا الأحد 39 درجة.

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