محافظ الجيزة: لا يوجد لدينا وحدات سكنية كى نقدمها للمنكوبين

>قال الدكتور خالد زكريا العادلى، محافظ الجيزة، إنه لا يوجد وحدات سكنية خاصة بالمحافظة تمكننا من تخصيصها للأسر المنكوبة حال تعرض منازلهم للانهيار، لافتاً إلى أنه خصص أحد مراكز الشباب للأسر المنكوبة بإمبابة بشكل مؤقت ولكن المواطنين رفضوا ذلك و هو ما دفعنا لتخييرهم بين الإقامة المؤقتة فى شقق سكنية بمدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات بعد التنسيق مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أو القبول بمبلغ شهرى لاستئجار وحدات سكنية بمعرفتهم.

وأضاف "العادلى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "ontv"، أن بعض الأسر وافقت على الذهاب إلى الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر والبعض الآخر رفض، وذكر قائلاً:"إحنا جاهزين من بكرة الصبح إننا ننقلهم وهنبعت الأوتوبيسات.. وإحنا هنوفر الحلين".

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