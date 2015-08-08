أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الحزن يعصف بقرية شهيد الواجب بأسيوط ‎في واقعة «ترحيلات الوادي الجديد»

Google+ Print
الحزن يعصف بقرية شهيد الواجب بأسيوط ‎في واقعة «ترحيلات الوادي الجديد» الحزن يعصف بقرية شهيد الواجب بأسيوط ‎في واقعة «ترحيلات الوادي الجديد»

خ​يم الحزن على قرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم في محافظة أسيوط؛ وذلك عقب وصول نبأ​ إستشهاد أحد أبناءها الرقيب “محمد سيد عبد العال ” من قوة إدارة ترحيلات الوادي​ ​الجديد، في الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة الترحيلات اليوم السبت بطريق الفيوم – القاهرة .​

وكانت وزارة الداخلية، أفادت أنه أثناء قيام قوة أمنية من إدارة ترحيلات مديرية أمن الوادى الجديد بتسليم إثنين مفرج عنهما لمديرية أمن القاهرة، وحال مرورهم بطريق – الفيوم الزراعى أطلق مجهولان أعيرة نارية تجاه القوة، فقامت بمبادلتهما إلا أنهما فرا هاربين،ما أسفر عن إستشهاد المذكور، وإصابة ثلاثة مجندين بأعيرة نارية، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»