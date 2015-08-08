الحزن يعصف بقرية شهيد الواجب بأسيوط ‎في واقعة «ترحيلات الوادي الجديد»

خ​يم الحزن على قرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم في محافظة أسيوط؛ وذلك عقب وصول نبأ​ إستشهاد أحد أبناءها الرقيب “محمد سيد عبد العال ” من قوة إدارة ترحيلات الوادي​ ​الجديد، في الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة الترحيلات اليوم السبت بطريق الفيوم – القاهرة .​

وكانت وزارة الداخلية، أفادت أنه أثناء قيام قوة أمنية من إدارة ترحيلات مديرية أمن الوادى الجديد بتسليم إثنين مفرج عنهما لمديرية أمن القاهرة، وحال مرورهم بطريق مصر – الفيوم الزراعى أطلق مجهولان أعيرة نارية تجاه القوة، فقامت بمبادلتهما إلا أنهما فرا هاربين،ما أسفر عن إستشهاد المذكور، وإصابة ثلاثة مجندين بأعيرة نارية، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.