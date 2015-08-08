«القمامة» تهدد بإقالة وزير البيئة اللبناني

دخل عدٌد كبير من الشباب في أكبر ساحات العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم السبت، اعتصامًا، احتجاجًا على أزمة تراكم النفايات والقمامة وتنظمه حملة تدعى «طلعت ريحتكم».

وأفادت وكالة «انباء الشرق الأوسط»، أن المعتصمون رددوا شعارات مناهضة للسلطة السياسية في لبنان وطالبوا باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق. ويقود هذه الحملة مجموعة من الشباب الذين يؤكدون عدم انتمائهم لأي تيار سياسي ويشددون على رفضهم للنظام السياسي الطائفي في البلاد.

يشار، إلى أن لبنان شهد مؤخرًا، أزمة هائلة لتراكم النفايات جراء رفض أغلب سكان وقيادات المناطق اللبنانية وجود مطامر (مكبات) النفايات في أراضي مناطقهم، وجرى حل الأزمة بشكل مؤقت من خلال أماكن مؤقتة لتجميع النفايات، فيما تبحث الحكومة تصدير النفايات للخارج.