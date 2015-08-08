بالفيديو- جنون الدوري الإنجليزي.. تشيلسي ينجو من سقوط تاريخي أمام سوانزي

نجا تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي من فخ الهزيمة أمام المكافح سوانزي سيتي في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت.

واستضاف تشيلسي نظيره سوانزي في ملعب ستامفورد بريدج في إطار الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي وتعادلا إيجابيا بهدفين لكل فريق.

سبع دقائق مثيرة

افتتح أوسكار أهداف المباراة لتشيلسي في الدقيقة 23 بعدما سدد الكرة من ركلة حرة خادعة.

وبعد ذلك بست دقائق أدرك أندريه أيو التعادل لسوانزي بعدما تابع كرة مرتدة من ثيبوت كورتوا، ليسددها وترتطم بدفاع تشيلسي، وسدد مجددا لتسكن شباك الحارس البلجيكي.

وبعد دقيقة واحدة فقط أرسل ويليان عرضية من الناحية اليسرى، ارتطمت بقدم لاعب سوانزي فيديريكو فيرنانديز لتسكن شباك فريقه.

أول حالة طرد في الدوري

وفي الدقيقة 55 تدخل كورتوا بقوة على قدم بافيتيمبي جوميز مهاجم سوانزي، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ويطرد الحارس البلجيكي مباشرة، ليكون أول لاعب في المسابقة يحصل على الكارت الأحمر.

ونجح جوميز في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في مرمى الحارس البديل أسمير بيجوفيتش.

سقوط كاد أن يكون تاريخيا

وكاد سوانزي أن يخطف هدف الفوز في أكثر من فرصة، حيث كان هو الأخطر والأكثر رغبة في تحقيق الفوز، واستطاع تهديد مرمى بيجوفيتش أكثر من مرة.

وكان الوفز يعني إنجازا تاريخيا يتحقق للمرة الأولى منذ 23 عاما، ولكن تشيلسي نجح في الخروج بنتيجة التعادل في النهاية.

فمنذ بداية الدوري الإنجليزي بمسماه الحالي "بريميرليج" عام 1992، لم يعرف أي بطل متوج بالبطولة طعم الهزيمة في أول مباراة له في الموسم الذي يليه تتويجه.

شاهد الأهداف