صلاح أساسيا بقميص روما لأول مرة أمام فالنسيا

أعلن رودي جارسيا المدير الفني لفريق روما عن تشكيل فريقه لمواجهة فالنسيا وديا في ملعب ميستايا مساء السبت والذي جاء فيه محمد صلاح النجم المصري المنضم حديثا للذئاب.

وضم التشكيل محمد صلاح بعد إعلان الصفقة رسميا يوم الخميس في المباراة الودية التي تقام في إسبانيا.

واعتمد جارسيا على طريقته الطبيعية 4-3-3 في وجود مثلث هجومي مكون من صلاح وتوتي وناينجولان.

والتالي تشكيل روما:

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: توروسيديس - مانولاس- يانجا مبيوا - فلورينزي

الوسط: بيانيتش - دي روسي - ناينجولان

الهجوم: محمد صلاح - توتي - جيفرينيو