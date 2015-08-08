مقتل 10 من «داعش» في هجوم للقوات الجوية العراقية

تمكنت القوة الجوية العراقية، اليوم السبت، من قتل 10 من عناصر تنظيم «داعش» وتدمير وكرًا لهم في مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، في حين تواصلت عمليات الكر والفر بين الجانبين في أحياء المدينة.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة (الجيش- الحشد الشعبي) العميد يحيى،بحسب ما ذكرنت وكالة «سبوتنيك» في تصريح لوكالة «أنباء الإعلام العراقي» “، أن طيران القوة الجوية بالتنسيق مع القوات المشتركة على الأرض تمكن من تدمير وكرًا لـ “الدواعش” قرب جامع الفتاح في بيجي، أسفر عن قتل 10 إرهابيين، وأشار إلى أن القصف الجوي أسفر أيضًا عن تدمير 3 عجلات محملة بأسلحة مختلفة.

ومن جهة أخرى قال النقيب بالجيش غزوان الجبوري، لوكالة أنباء «الأناضول»، إن التنظيم اقتحم منطقة الحريجية، إضافة إلى البوجواري، والمهندسين، وقبلها حي الستمية، والعصري، وأجزاء أوسع من المصفاة، وسط وشمالي بيجي”.

وبين “الجبوري”، أن القوات (الجيش – الحشد الشعبي) تسيطر على قرى الحجاج، والمزرعة والمالحة والبعيجي، جنوبي بيجي، بينما يسيطر التنظيم على ناحية الصينية غربها”. وتابع الضابط العراقي قائلًا إن “منطقة الحي الصناعي، ومنطقتين للنفط وسط وغربي بيجي، تخضع لسيطرة الحكومة”.

يُشار إلى أن تنظيم داعش شن خلال الأيام الماضية هجمات على بيجي، التي تضم أحد أكبر مصافي النفط العراقي، فيما يأتي ضمن سلسلة هجمات تتواصل منذ تسعة أشهر على المدينة. وتشهد بيجي، عميات كر وفر بين الجانبين في مسعى للسيطرة على المدينة التي تمثل بعدًا استراتيجيًا يتمثل بالمصفاة النفطية، والمنشأة الصناعية داخلها، إضافة إلى انفتاح المدينة على محافظات كركوك ونينوى والأنبار. وكانت القوات الأمنية مدعومة بالحشد الشعبي، تمكنت في وقت سابق من تحرير أغلب مناطق قضاء بيجي من عناصر داعش.