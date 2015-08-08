وزير الري: مشروع «المليون فدان» تنموي شامل وليس زراعي فقط

قال الدكتور حسام مغازي وزير الري، إن مشروع استصلاح وتنمية المليون فدان تنموي ومجتمعي شامل، ولا يقوم على الزراعة فقط مشيراً لي أنه سينجح فى عمل نقله نوعية في حياة الفلاح والمواطن المصري .

وأشار وزير الري من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبني عسل، إن 85% من مشروع المليون فدان ستعتمد على مياة الآبار، و15% على مياة الري.

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتمع صباح اليوم، مع عدد من الوزراء المعنيين تطورات مشروع استصلاح وتنمية المليون فدان، وقرر تشكيل لجنة من الوزراء المعنيين تتولى تحديد الجهة التي ستقوم بإدارة وتسويق أراضي المليون فدان.