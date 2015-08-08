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شباب لبنان يعتصمون فى بيروت احتجاجًا على أزمة تراكم النفايات

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شباب لبنان يعتصمون فى بيروت احتجاجًا على أزمة تراكم النفايات شباب لبنان يعتصمون فى بيروت احتجاجًا على أزمة تراكم النفايات
بدأ عدد كبير من الشباب فى أكبر ساحات العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم السبت، اعتصاماً احتجاجيًا على أزمة تراكم النفايات والقمامة وتنظمه حملة تدعى "طلعت ريحتكم".

وردد المعتصمون شعارات مناهضة للسلطة السياسية فى لبنان وطالبوا باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق.

ويقود هذه الحملة مجموعة من الشباب الذين يؤكدون عدم انتمائهم لأى تيار سياسى و يشددون على رفضهم للنظام السياسى الطائفى فى البلاد.

يشار إلى أن لبنان شهد مؤخرا أزمة هائلة لتراكم النفايات جراء رفض أغلب سكان وقيادات المناطق اللبنانية وجود مطامر (مكبات) النفايات فى أراضى مناطقهم.. وتم حل الأزمة بشكل مؤقت من خلال أماكن مؤقتة لتجميع النفايات .. فيما تبحث تصدير النفايات للخارج.
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