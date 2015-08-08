شرطة التموين تضبط 2795 صاروخ ألعاب نارية قبل ترويجها بالأسواق بالقاهرة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين بالقاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية، ومنع تهريبها بالأسواق، ومكافحة الغش التجارى، بالإضافة إلى ملاحقة متجرى الألعاب النارية ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم ومخالفات المواد التموينية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا اتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 2795 صاروخا ألعابا نارية مختلفة الأحجام.

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