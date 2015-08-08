عامل يقتل زوجته وحماته بالرصاص بسبب الخلافات الأسرية ببولاق الدكرور

لقيت ربة منزل ووالدتها مصرعها على يد زوج الأولى، وذلك بعدما اقتحم الزوج شقة أسرة زوجته وأمطر حماته بوابل من الرصاص أثناء أدائها الصلاة، ثم أطلق الرصاص على زوجته فأرداهما قتيلتين، ثم أطلق الرصاص على شقيقة زوجته التى خرجت هاربة فى الشارع بعد رؤية والدتها وشقيقتها جثتين هامدتين وفر المتهم هاربا وبحوزته سلاح الجريمة .

الواقعة كما كشفتها تحريات العميد محيى سلامة مفتش قطاع الشمال والمقدم هانى الحسينى، بدأت بسبب خلافات بين ربة منزل وزوجها فتركت منزل الزوجية منذ قرابة 20 يوما وتوجهت للإقامة بمنزل عمها حتى عادت السبت إلى منزل والدها القريب من منزل زوجها بمنطقة بولاق الدكرور.

وفور علم المتهم ويعمل عاملا بعودة الزوجة إلى منزل أسرتها، توجه إليهم فرأته شقيقة زوجته التى اعتقدت أنه حضر للتصالح مع شقيقتها ففتحت له باب المنزل، إلا أنه فاجأها بإحكام قبضته على رقبتها ودفعها على الأرض، وقام بإخراج بندقية خرطوش من حقيبة كان يحملها، فشاهد حماته تقف أمامه تؤدى الصلاة فأطلق عليهاعدة طلقات أردتها قتيلة.

وهرعت زوجته من غرفتها على صوت دوى الرصاص وما أن شاهدها حتى أطلق عليها عدة طلقات أيضا أودت بحياتها، واستدار باحثا عن شقيقة زوجته التى فتحت له باب الشقة ليجدها خرجت مسرعة تصرخ خارج باب الشقة، فأطلق عليها الرصاص أيضا، إلا أنها أصيبت برش خرطوش ولم تلق مصرعها .

وتبين بفحص الجثتين أن أم الزوجة البالغة من العمر قرابة 47 عاما مصابة بعدة طلقات بالجانب الأيسر والذراعين، وأن زوجة المتهم لقيت مصرعها نتيجة الإصابة بعدة طلقات أيضا بجانبها الأيسر، وتبلغ من العمر 21 عاما.

وبينت معاينة مسرح الجريمة، أن الخرطوش أطلق من مسافة قريبة فاخترقت جسدى القتيلتين وقتلتهما فى الحال، فيما تبين إصابة شقيقة الزوجة برش خرطوش خفيف بذراعيها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بسرعة ضبط المتهم للتحقيق.

وطلبت النيابة تشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة.

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