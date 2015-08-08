أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

انتقالات - رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: عن السولية وصفقة ريكو.. وطلبات ميدو

Google+ Print
انتقالات - رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: عن السولية وصفقة ريكو.. وطلبات ميدو انتقالات - رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: عن السولية وصفقة ريكو.. وطلبات ميدو

أكد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي أن عمرو السولية لاعب الفريق وقع على عقود الانتقال للشعب الإماراتي مشيرا إلى أن الصفقة سيتم حسمها يوم الاثنين المقبل.

وكان أمر انتقال عمرو السولية قد أثار الجدل مؤخرا في الإسماعيلية بعد أن كان قريبا من الانضمام للأهلي قبل أن يرفض الدراويش بيعه للشياطين الحمر.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com "تعاقد السولية مع الشعب أمر نهائي واللاعب وقع بالفعل على عقود انضمامه عن طريق وكيله تامر النحاس الذي يحمل تفويضا رسميا منه وسوف ينضم يوم الاثنين".

وأضاف "وكيل اللاعب أيضا لم يطلب استغناء مفتوح كما يشاع، وعموما ليس هناك ما يسمى باستغناء مفتوح لأنه لا بد من توجيهه لناد محدد طبقا للوائح الفيفا".

وتابع "بالنسبة لصفقة صلاح ريكو سنعقد جلسة اليوم السبت مع مسؤولي اتحاد الشرطة لحسمها.. وكذلك عمرو حسام حارس المرمى".

وأردف "بالنسبة للصفقات التي طلبها ميدو استطعت أن أقنعه بالتفاوض مع أحمد عيد عبد الملك وأحمد علي لاعبي الزمالك على أن يتغاضى عن ضم مدافع لامتلاكنا أكثر من لاعب في هذا المركز".

وبالنسبة لمشكلة سعد حسني قال "هناك شكوى ضد اللاعب من سموحة لأنه وقع لهم لكننا نتمسك ببقاء اللاعب معنا وهو حصل على مقدم تعاقده بالفعل".

وأضاف "أيضا اتفقت مع محمد صبحي حارس الفريق السابق والذي فسخ عقده مع سموحة مؤخرا على أن نجلس من أجل الاتفاق وبحث إمكانية عودته للفريق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع