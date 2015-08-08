انتهت- سموحة 0-1 مازيمبي.. بهدف أكروباتي

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراة سموحة ومازيمبي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا

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- شاهد هدف أكروباتي من مازيمبي في شباك سموحة

انتهت

ق73: ركلة حرة لسموحة نفذت داخل منطقة الجزاء، موتيبا حارس مازيمبي خرج من مرماه وامسك الكرة قبل أن تصل لرأس العجيزي.

ق53: ركلة ركنية نفذت داخل منطقة جزاء سموحة حاول باولو تشتيتها لكنها ذهبت في اتجاه أسالي الذي سددها على الطائر رائعة في الشباك.

استراحة

ق20: استحواذ للكرة من أصحاب الأرض لكن لا توجد هجمات خطيرة على مرمى سموحة، والفريق المصري يعتمد على الهجمات المرتدة لكن الدفاع الكونجولي صلب حتى الأن.

انطلاق المباراة