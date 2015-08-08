أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

انتهت- سموحة 0-1 مازيمبي.. بهدف أكروباتي

Google+ Print
انتهت- سموحة 0-1 مازيمبي.. بهدف أكروباتي انتهت- سموحة 0-1 مازيمبي.. بهدف أكروباتي

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراة سموحة ومازيمبي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا

تابع التغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا

- شاهد هدف أكروباتي من مازيمبي في شباك سموحة

انتهت

ق73: ركلة حرة لسموحة نفذت داخل منطقة الجزاء، موتيبا حارس مازيمبي خرج من مرماه وامسك الكرة قبل أن تصل لرأس العجيزي.

ق53: ركلة ركنية نفذت داخل منطقة جزاء سموحة حاول باولو تشتيتها لكنها ذهبت في اتجاه أسالي الذي سددها على الطائر رائعة في الشباك.

استراحة

ق20: استحواذ للكرة من أصحاب الأرض لكن لا توجد هجمات خطيرة على مرمى سموحة، والفريق المصري يعتمد على الهجمات المرتدة لكن الدفاع الكونجولي صلب حتى الأن.

انطلاق المباراة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع