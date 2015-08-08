القبض على 1711 محكوما عليهم فى قضايا وتحصيل 10 آلاف جنيه غرامات بالغربية

تمكنت المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن العام من شن حملة أمنية مكبرة للقبض على الخارجين على القانون والصادر ضدهم أحكام قادها اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية ضمت العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية والعميد وائل الصيرفي رئيس قسم تنفيذ الأحكام والنقيب محمد النجار وكيل قسم تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1711 محكومًا عليهم بأحكام مختلفة منها 6 جنايات مابين قتل ومخدرات 3 سنوات إلى 15 سنة وضبط 983 محكومًا عليهم بالحبس الجزئي والمستأنف و699 غرامات و23 غرامات باجمالى أحكام 1711 حكما وتم تحصيل 10195 جنية تم إيداع المبالغ المتحصلة خزينة المحكمة.

تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مديرامن الغربية بنتيجة الحملة.