محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثانى للابتدائية والإعدادية العامة والمهنية

ااعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، نتيجة امتحانات الدور الثانى للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، العامة والمهنية، للعام الدراسى 2014/2015، بحضور عماد شاكر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأشار محافظ قنا فى تصريحاتٍ له، إلى أن نسبة النجاح بنتيجة امتحانات الدور الثانى للصف السادس الابتدائى (الشهادة الابتدائية) بلغت 88.24%، وتقدم لأداء الامتحان 14 ألفا و848 طالبا وطالبة، نجح منهم 10 آلاف و128، لتكون نسبة النجاح العامة والإجمالية للدورين 91.6%.

بينما تقدم لامتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية 17 ألف و676 طالبا وطالبة، نجح منهم 13 ألف و709 بنسبة نجاح بلغت 88.38% لتكون نسبة النجاح العامة للدورين 96.10%، فيما بلغت نسبة النجاح بالدور الثانى للشهادة الإعدادية المهنية 83%، إذ تقدم 372 طالبا وطالبة، نجح منهم 237 لتصل نسبة النجاح للدورين 95%.