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محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثانى للابتدائية والإعدادية العامة والمهنية

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محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثانى للابتدائية والإعدادية العامة والمهنية محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثانى للابتدائية والإعدادية العامة والمهنية
ااعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، نتيجة امتحانات الدور الثانى للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، العامة والمهنية، للعام الدراسى 2014/2015، بحضور عماد شاكر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأشار محافظ قنا فى تصريحاتٍ له، إلى أن نسبة النجاح بنتيجة امتحانات الدور الثانى للصف السادس الابتدائى (الشهادة الابتدائية) بلغت 88.24%، وتقدم لأداء الامتحان 14 ألفا و848 طالبا وطالبة، نجح منهم 10 آلاف و128، لتكون نسبة النجاح العامة والإجمالية للدورين 91.6%.

بينما تقدم لامتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية 17 ألف و676 طالبا وطالبة، نجح منهم 13 ألف و709 بنسبة نجاح بلغت 88.38% لتكون نسبة النجاح العامة للدورين 96.10%، فيما بلغت نسبة النجاح بالدور الثانى للشهادة الإعدادية المهنية 83%، إذ تقدم 372 طالبا وطالبة، نجح منهم 237 لتصل نسبة النجاح للدورين 95%.

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