الداخلية السعودية تبحث عن شركاء منفذ الهجوم الإرهابى بمسجد الطوارئ

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، اليوم السبت، أن منصور التركى المتحدث باسم الداخلية السعودية ، أكد أن منفذ هجوم مسجد الطوارئ توارى عن الأنظار منذ شهر رمضان، لافتا إلى أنهم يبحثون عن شركائه أو المساندين له.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية السعودية كشفت هوية منفذ التفجير الانتحارى بمسجد قوات الطوارئ بعسير الذى اسفر عن استشهاد 15 شخصا وإصابة 33 آخرين.

وقال المتحدث الأمنى بوزارة الداخلية، إنه بمباشرة الجهات المختصة إجراءاتها التحقيقية فى هذه الجريمة النكراء، تبين أن الحادث كان جراء إقدام شخص انتحارى على تفجير نفسه بحزام ناسف فى جموع المصلين أثناء أدائهم صلاة الظهر.