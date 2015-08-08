بالفيديو– الجزائري محرز يتألق في فوز ليستر برباعية.. وتعادل مثير بين واتفورد وإيفرتون

حقق فريق ليستر سيتي فوزا رائعا على حساب ضيفه سندرلاند بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت في أولى جولات الدوري الإنجليزي.

وحل سندرلاند ضيفا على ليستر في ملعب كينج باور، وافتتح أصحاب الأرض الأهداف في الدقيقة 11 عن طريق جيمي فاردي، وبعدها بسبع دقائق سجل الجزائري رياض محرز الهدف الثاني.

وعاد محرز في الدقيقة 25 وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لليستر من ركلة جزاء.

وقلص جيرمان ديفو النتيجة لسندرلاند بعدما سجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 60، قبل أن يوسع ليستر سيتي الفارق مجددا في الدقيقة 66 عن طريق مارك ألبرايتون.

وفي الدقيقة 71 سجل ستيفن فليتشر الهدف الثاني لسندرلاند، ولكن ذلك لم يكن كافيا من أجل إدراك التعادل.

بتلك النتيجة حصد ليستر سيتي أول ثلاث نقاط له في الدوري الإنجليزي ليتصدره مؤقتا، فيما يقبع سندرلاند في المركز الـ19.

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إيفرتون X واتفورد

وفي ملعب جوديسون بارك استضاف إيفرتون نظيره الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي واتفورد وتعادلا إيجابيا بهدفين لكل فريق.

افتتح الضيوف أهداف اللقاء في الدقيقة 14 عن طريق ميجيل لايون، وأدرك روس باركلي التعادل في الدقيقة 76، ومن هنا كانت بداية إثارة المباراة.

وبعد ذلك بسبع دقائق سجل أوديون إيجالو هدف التقدم لواتفورد، لكن ثلاث دقائق فقط احتاجها التوفيز من أجل إدراك التعادل عن طريق أرونا كونيه.

بتلك النتيجة حصد كل فريق أول نقطة له في مشواره بالدوري واحتل كل منهما المركز الخامس.

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نوريتش سيتي X كريستال بالاس

وفي ملعب كارو روود حقق كريستال بالاس فوزا هاما في بداية مشواره على الصاعد حديثا للبطولة نوريتش سيتي بثلاثة أهداف لهدف.

وواصل كريستال بالاس نتائجه الجيدة مع مدربه آلان باردو الذي ساعده على احتلال المركز العاشر خلال الموسم الماضي.

سجل ويلفريد زاها أول أهداف اللقاء في الدقيقة 39 لصالح كريستال بالاس، وبعده بـ10 دقائق سجل داميان ديلاني الهدف الثاني للضيوف.

وقلص ناثان ريدموند النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 69، قبل أن ينهي يوهان كاباي آمال نوريتش في التعادل بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90.

واحتل بذلك كريستال بالاس المركز الثاني، فيما تزيل نوريتش الترتيب.

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بورنموث X أستون فيلا

وسقط الوافد الجديد على الأضواء لأول مرة في تاريخه بورنموث على ملعبه دين كورت بهدف دون رد أمام أستون فيلا.

سجل هدف المباراة الوحيد رودي جيستيد في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة احتل أستون فيلا المركز الثالث، فيما جاء بورنموث في المركز الـ17.

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