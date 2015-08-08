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مباشر عودة الدوري الإنجليزي – تشيلسي 1-0 سوانزي..أوسكار يفتتح أولى أهداف تشيلسي

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مباشر عودة الدوري الإنجليزي – تشيلسي 1-0 سوانزي..أوسكار يفتتح أولى أهداف تشيلسي مباشر عودة الدوري الإنجليزي – تشيلسي 1-0 سوانزي..أوسكار يفتتح أولى أهداف تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي وسوانزي سيتي التي تقام في إطار الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

- أحداث المباراة

ق23: ركلة حرة للبلوز سددها أوسكار داخل منطقة الجزاء لم يتابعها أحد وذهبت للشباك.

ق15: تمريرة سحرية وضعت جوميز منفردا أمام كورتوا راوغ كاهيل ثم سدد الكرة لكن تيري تدخل في اللحظة الأخيرة.

ق12: شيلفي انطلق من الناحية اليمنى ثم أرسل عرضية أرضية امسكها كورتوا بثبات.

ق7: ركلة ركنية للضيوف نفذت مقوسة داخل منطقة جزاء تشيلسي حولها جوميز برأسه لكنها مرت بجوار القائم.

ق3: ويليان أرسل كرة ساقطة داخل منطقة جزاء سوانزي كوستا انطلق في اتجاه الكرة لكن فابيانسكي خرج من مرماه وشتت الكرة قبل أن يسددها مهاجم البلوز.

انطلاق المباراة

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