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أبناء جو جاكسون يختلفون على إرث والدهم وهو على قيد الحياة

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السبت 08-08-2015 14:23

في الوقت الذي يرقد Joe Jackson والد النجم العالمي Michael Jackson داخل مستشفى سان باولو بالبرازيل، كشفت مصادر صحافيّة عن أن أولاده يتصارعون على وصيته، بالرغم من أنه لا يزال على قيد الحياة، والواجب يقتضي منهم مساندته في هذه المحنة ومساعدته على تخطي أزمته الصحية.
وذكر موقع Radar Online أنّ أولاد Jackson هرعوا إلى البرازيل بعد سماعهم خبر تعرّض والدهم لنوبات قلبية، لا بهدف الاطمئنان عليه، بل لضمان حصتهم من الأموال التي سيتركها لهم.
وقال مصدر مقرّب من العائلة: "الجميع يشعرون بالقلق لأنّ أحداً لا يعرف ما تتضمنه وصية الوالد، مع العلم أنهم يرغبون في حصة من أمواله وممتلكاته الكثيرة".
وأضاف وفقاً لما ذكره الموقع: "إذا توفي Joe Jackson غداً، فإنّ زوجته Katherine ستفعل كلّ ما قاله لها بالنسبة إلى توزيع ثروته، ولذا هم يحاولون التودد إليه فيما هو لا يزال حياً".
يشار إلى أن Joe كان قد توجّه إلى البرازيل للاحتفال بعيد ميلاده الـ87، حيث كان ينوي إقامة احتفال قدّرت تكلفته بـ200 ألف دولار، بحضور 200 مدعو، إلا أنه أدخل المستشفى جرّاء إصابته بجلطة ونوبات قلبية متكررة.

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