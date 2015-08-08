بكاء الفنانات في عزاء ميرنا المهندس وفستان دومنيك يثير الاستياء

القاهرة: مروة عبد الفضيل، تصوير: شريف عبد ربه

حرص عدد من الفنانين على حضور مراسم عزاء الممثلة الشابة ميرنا المهندس التي توفيت منذ يومين عن عمر 36 عاماً بعد صراع سنوات مع مرض السرطان.

حضرت المراسم الفنانة عبير صبري، التي لم تتوقف عن البكاء طوال الوقت، وظلت مع بعض الحضور تتحدّث عن مدى علاقتها بالراحلة وإلى أيّ حدّ كانت ميرنا ـ برغم مرضها ـ تصبر وتبتسم. وحضر أيضاً ريم البارودي وخطيبها المطرب أحمد سعد الذي ظلّ يساند ريم، خصوصاً أنها كانت منهارة تماماً، كما حضر كلّ من الفنانين ماجد المصري ومها أحمد وأحمد رزق ونقيب الممثلين أشرف ذكي وزوجته الممثلة روجينا. وحضرت منذ بداية العزاء الممثلة راندا البحري التي حرصت على ارتداء الحجاب والحشمة التي تليق بقدسية المسجد.

وأثناء حضور بشرى حاول بعض الصحافيين الحديث معها فقامت بطردهم جميعا من قاعة العزاء.

وكادت الممثلة إيمي سمير غانم تسقط على الأرض، بعد أن أصطدمت أثناء سيرها بأحد المصوّرين، ما أدّى إلى سقوط الكاميرا الخاصة بالمصوّر على الأرض.

حضر أيضا مراسم العزاء كلّ من داليا البحيري وسامح الصريطي ومحسن منصور ونبيل نور الدين ونسمة ممدوح وهشام المليجي والمخرج أحمد البدري والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، كما حضرت اللبنانية دومنيك حوراني التي لفتت الأنظار بمجرد دخولها قاعة العزاء لارتدائها فستان سواريه أسود لا يليق على الإطلاق بالحدث الحزين، ما أثار استياء الحضور.



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