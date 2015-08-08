غدًا.. «جنايات المنيا» تسدل الستار في إتهام 22 محاميًا بمنع قاض من أداء عمله

تُصدر محكمة جنايات المنيا غدًا الأحد، برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح،حكمها في قضية إتهام 22 محاميًا بإهانة القضاء.

وكانت المحكمة، إستمعت طوال 5 جلسات مضت، إلى شهادة ضباط قسم شرطة مطاي وبعض العاملين بمحكمة مطاي الإبتدائية، وعددًا من أمناء وأفراد الشرطة، بشأن واقعة تعدي عددًا من المحامين على قاضي ومنعه من إداء عمله، بالمحكمة يوم 13 من شهر مارس عام 2013.

وكانت النيابة العامة أحالت 22 محاميًا من أبناء مركز مطاي إلى محكمة الجنايات، بتهم التعدي على عضو قضائي وهو المستشار أحمد فتحى، يوم 13 من مارس 2013 وتنظيم وقفة إحتجاجية ضد القاضي مقيم الدعوى.