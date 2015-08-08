مشاجرة بـ «الشوم» تسفر عن قتيل ومصاب جنوب سوهاج

لقي عامل مصرعه وأُصيب آخر في مشاجرة فيما بينهم بسبب مشادة كلامية فيما بينهم أثناء العمل بسوهاج.

بدأت الواقعة، بتلقي مركز شرطة جرجا إخطارًا بوقوع مشاجرة بناحية القرعان – دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين كل من “ إسماعيل ر. أ.” 24 سنة عامل متوفي؛ نتيجة تلقيه ضربة بعصا شوم طرف أول ينتمي لـ “عائلة الدهسات” و “محمد ع. ع.” 57 سنة عامل، طرف ثان ينتمي لـ”عائلة بلال”.

وبسؤال عم المجني عليه، إتهم الطرف الثاني بالتسبب في وفاة المذكور، نتيجة تعديه عليه بالضرب أثناء المشاجرة، بسبب خلاف في العمل. وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.