محافظ مطروح: إدراج 130 معلما جديدا ضمن قوائم المعينين

>أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تم مخاطبة وزارة المالية بشأن إدراج 130 خريجا من الأولى بالتعيين كمعلمين، من أبناء مطروح الذين تقدموا لمسابقة وزارة التربية والتعليم الأخيرة ولم يصبهم الدور وتعيينهم وجار اعتماد المبالغ المالية اللازمة، بالإضافة إلى المعينين بمسابقة وزارة التربية والتعليم الأخيرة.

وأضاف محافظ مطروح أن ذلك يعد سابقة أولى لمحافظة مطروح كمحافظة نائية تعانى من عجز شديد فى أعداد المعلمين وتحتاج إلى سد العجز بها، مع إعطاء التعليم أولوية أولى فى القطاعات التنموية والخدمية بالمحافظة، فى إطار ما تشهده محافظة مطروح من تنمية شاملة فى كافة المجالات.

كما وجه المحافظ بتجميع طلبات أوائل خريجى قسم البترول، المؤهلين للعمل بشركات البترول، مؤكداً أنه سيتم مناقشتها مع وزير البترول الأسبوع الجارى، لتقنين توظيف أبناء مطروح بشركات البترول العاملة بالمحافظة.

من ناحية أخرى أكد محافظ مطروح، أن وزارة المالية تقوم حاليا بتحديد أثمان وسعر الأراضى بالمناطق المختلفة بمطروح، قبل فتح طلبات الشراء قريبًا بعد موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على فتح طلبات الشراء للمواطنين داخل الكردون والتنظيم العمرانى خلال زيارته لمطروح خلال شهر مارس الماضى.