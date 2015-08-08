“أمن الإسكندرية” يصدر وثائق السفر والرخص مجانًا احتفالاً بقناة السويس الجديدة

قام كل من قسم تصاريح العمل ومصلحة الجوازات وإدارة مرور الإسكندرية باستخراج وثائق وجوازات سفر وتراخيص وتصاريح عمل مجانًا من خلال القطاعات المشار إليها لأول خمس مواطنين وذلك من خلال توجيهات وزير الداخلية للقطاعات الشرطية المسئولة عن تقديم خدمات للجمهور بمشاركة المواطنين احتفالاتهم بمشروع قناة السويس الجديدة.

يأتي هذا في إطار جهود وزارة الداخلية للتواصل المجتمعي.

وفي ذات الاطار قام اللواء أحمد حجازي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسكندرية، صباح اليوم، بتفقد وحدة مرور ابيس والتقابل مع المواطنين المستفيدين من الخدمة المشار إليها حيث قاموا بتوجيه الشكر لسيادته ولمجهودات الوزارة في تقديم خدماتها للمواطنين.