نجوم الفن والرياضة يشاركون «مصريون ضد الإرهاب» في حفل القناة

أقامت حملة «مصريون ضد الإرهاب» برئاسة أسامة النجار مؤسس الحملة اليوم؛ حفٌل بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.

يشارك في الحفل، المنسق الدولي للحملة دكتور مصطفى هديب، والأمين العام والمتحدث الرسمي للحملة الشيخ مظهر شاهين، والمستشار المالي محمود جبر، والمستشار وليد السعدني وأحمد مراد المنسق الصحفي للحملة، كما حضر الحفل نجوم الفن والرياضة وهم التؤام حسام وإبراهيم حسن والفنان أحمد سلامه، والمطرب مصطفى قمر، والعديد من الشخصيات العامة بالدولة.

أقيم الحفل بإحدى سلسلة مطاعم “كييف” ببورتو مارينا بالساحل الشمالي. فى بداية الحفل قال مؤسس الحملة أسامة النجار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهذا المشروع العملاق أعطى أشارة البدء في تغير خريطة العالم جغرافيًا وأقتصاديا باكمله لأن المشروع يعمل على جذب الاستثمارات و تنمية قناة السويس وأتاحة فرص عمل للشباب.

وجهت الحملة – في بيان لها – الشكر لكل من شارك في هذه الأسطورة، بدايًة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعطى الإشارة لبدء الحفر والفريق مهاب مميش المشرف على المشروع العملاق وكل عمال مصر وشركاتها الذين صنعوا إعجازًا غير مسبوق في التاريخ البشرى.