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استشهاد ثلاثة من قواتنا المسلحة اثناء تأديتهم واجبهم الوطني في اليمن

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استشهاد ثلاثة من قواتنا المسلحة اثناء تأديتهم واجبهم الوطني في اليمن استشهاد ثلاثة من قواتنا المسلحة اثناء تأديتهم واجبهم الوطني في اليمن

تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة ثلاثة من جنودها البواسل هم الشهيد العريف أول جمعة جوهر جمعة الحمادي والشهيد العريف أول خالد محمد عبدالله الشحي والشهيد العريف أول فاهم سعيد أحمد الحبسي الذين قدموا ارواحهم فداء للواجب الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة للوقوف إلى جانب الشرعية في اليمن ودعمها.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص العزاء والمواساة الى عائلات الشهداء الابطال سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والابرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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